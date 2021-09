Collaboration prometteuse – Comment faciliter la vie avec l’alzheimer Le nouveau partenariat entre le Centre de la mémoire et l’Association Alzheimer Genève a pour ambition d’améliorer l’encadrement du patient et de ses proches. Laurence Bezaguet

Giovanni Frisoni, médecin responsable du Centre de la mémoire, et Sophie Courvoisier, directrice générale de l’association Alzheimer Genève. MAGALI GIRARDIN

«Des patients souhaitent avoir un diagnostic, certains ont besoin d’un traitement, d’autres d’une aide à domicile ou de soutien administratif», explique le Pr Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la mémoire aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). C’est pour répondre aux multiples besoins des personnes souffrant de l’alzheimer – ou d’une autre forme de démence – et de leurs proches qu’est né le nouveau partenariat entre le Centre de la mémoire et l’Association Alzheimer Genève. En cette journée du 21 septembre dédiée à cette maladie, le Pr Frisoni et Sophie Courvoisier, directrice générale d’Alzheimer Genève, détaillent les avantages de cette prometteuse configuration, dont la convention officielle a été signée par le patron des HUG, Bertrand Levrat.