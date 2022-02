Chronique – Comment Facebook vampirise la presse Opinion Pierre Ruetschi - Journaliste, directeur exécutif du Club de la presse

Trop souvent entendu: «Ah, moi, je m’informe sur les réseaux sociaux.» Façon de dire qu’on n’a plus vraiment besoin de médias professionnels. Sauf que ces «lecteurs de réseaux sociaux» ne semblent pas réaliser que les

informations vérifiées et d’intérêt général qui captent leur attention sur Facebook et autres Instagram sont en très grande partie produites par ces médias dont ils croient pouvoir se passer.

Soyons clairs, s’ils n’étaient pas nourris par l’information produite par des journalistes professionnels, les réseaux sociaux s’assécheraient à grande vitesse. Du moins en informations dignes de ce nom. Il ne leur resterait alors que ce que les «amis» produisent eux-mêmes, soit un salmigondis de contenus parfois très intelligents mais non sourcés, parfois passionnants mais totalement faux, souvent sans intérêt parce que simple délire ou marotte personnels, très rarement vérifiés parce que ce travail-là, coûteux en temps et en argent, ce sont justement les médias et journalistes qui s’y collent. Implacable constat: l’immense majorité de l’information vérifiée provient de médias établis. Voilà pour le décor.

Passons à l’acteur. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, désormais maison mère de Facebook, a construit sa fortune sur un modèle de génie. Diffuser gratuitement des contenus hyperattractifs en mêlant le vrai et le faux, puis les monétiser auprès des annonceurs, tout cela sans payer un sou à ceux qui produisent ces contenus. Un hold-up qui sape les bases mêmes de l’industrie des médias. Non seulement Facebook and Co. ont fourni l’outil pour créer la société de la désinformation où les faits vérifiés sont littéralement noyés dans un océan de «fake news»; mais de plus, elle siphonne massivement la publicité qui constituait il y a dix ans à peine la première source de revenu des médias.

«Les «fake news» continueront de se répandre sur les réseaux, hors «zone médias»

Cela en est devenu carrément embarrassant, même pour Mark Zuckerberg, pourtant peu sensible à la critique. Sous pression, Meta a dû admettre qu’elle poussait le bouchon un peu loin. Dont acte. Mardi dernier, elle a étendu à la France, après cinq autres pays, un nouveau service nommé Facebook News. Un espace consacré à

l’information produite par plus de 100 médias dont «Libération», «Le Figaro», «Le Parisien», «20 minutes» et bientôt «Le Monde».

Une équipe de journalistes professionnels liés à l’AFP sélectionne les contenus, les organise dans l’espace dédié comme on édite un média en ligne. Ainsi naît, sous la bannière de Facebook, une sorte de super média d’agrégation qui renvoie les internautes sur les sites de presse pour lecture. Bien. Mais la vraie nouveauté est que Facebook accepte de rétribuer les médias, même si les montants, négociés en secret, seraient modestes.

Problème réglé? Évidemment, non. Les «fake news» continueront de se répandre sur les réseaux, hors «zone médias». Et les éditeurs de presse sont loin d’avoir atteint leurs objectifs de compensation financière qui fait l’objet d’une bien plus vaste bataille, celle dite des droits voisins. Une petite brèche, pourtant, s’est ouverte dans le mur qui ceint l’empire de l’intraitable Zuckerberg. Par les temps qui courent, les éditeurs suisses seraient bien inspirés de l’exploiter au plus vite.

