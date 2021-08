Rentrée des entreprises - Comment Fabienne Fischer tente de rassurer l’économie

Entrée en fonction le 30 avril 2021, l’écologiste Fabienne Fischer a vécu son baptême du feu. Mardi, la cheffe de l’Économie et de l’Emploi a participé à sa première rentrée des entreprises, manifestations phares et passage obligé de la Fédération des entreprises romandes (FER). Pour dire quoi? Interview.

Fabienne Fischer, quel est votre message aux entreprises frappées par la crise du Covid-19?

Au cours d’une crise particulièrement musclée, l’économie genevoise a globalement montré d’importantes capacités d’adaptation. Alors que la crise s’estompe, même si elle n’est pas terminée, l’économie doit maintenant démontrer sa capacité de transformation structurelle et se tourner vers les changements profonds qui sont en cours: la durabilité et le numérique. Ces révolutions menacent les emplois, mais en créeront aussi. Encore faut-il que les salariés reçoivent les formations nécessaires, notamment continues, pour occuper ces nouveaux emplois. Mon département entend tout faire pour faciliter la transition dans les domaines qui le concernent, par exemple en mettant à disposition des outils d’aide au diagnostic et à la certification en lien avec la durabilité de l’activité des entreprises. Les entreprises sont prêtes à bouger, comme l’a montré une récente enquête de la Chambre de commerce, mais sont parfois démunies face à des processus complexes. J’entends aussi que les différents organismes d’aides aux entreprises examinent comment les aider à intégrer les questions d’économie circulaire, le plus tôt possible dans le développement de leurs modèles d’affaires. Voilà pour le moyen terme, mais pour l’instant la crise n’est pas finie.