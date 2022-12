De l’avenue Trembley au parc des Bastions – Comment éviter les bouchons durant l’Escalade des étudiants Des perturbations de circulation sont attendues au centre-ville ce vendredi entre 8 h 30 et 11 h 30. Les conseils de la police. Fedele Mendicino

Les parcours qui seront empruntés par les étudiants. POLICE GENEVOISE

Des perturbations de circulation sont attendues au centre-ville ce vendredi entre 8 h 30 et 11 h 30 en raison du traditionnel cortège de l’Escalade des étudiants. La police informe donc les usagers de la route que plusieurs axes seront fortement perturbés, voire interdits à la circulation: «Usagères et usagers sont priés de se conformer aux ordres de la police et du personnel dédié à la manifestation.»

Parcour principal

Dans cette perspective, il est donc utile de connaître la route qu’emprunteront les étudiants. Ainsi, le cortège principal (variante A sur le plan) passera sur l’avenue Trembley, la rue Pestalozzi, la rue Hoffmann, la rue de la Servette, la rue de la Poterie, la rue de Lyon, la rue Voltaire, la rue des Terreaux-du-Temple, la place Lise-Girardin, la rue de Chantepoulet, le pont du Mont-Blanc, la place du Port, la rue du Rhône, la rue Pierre-Fatio, le rond-point de Rive, le boulevard Émile-Jaques-Dalcroze, le cours des Bastions, pour arriver enfin au parc des Bastions.

Place à la variante B (sur le plan): les étudiants du Collège Rousseau rejoindront le parcours en passant par l’avenue du Bouchet et l’avenue Trembley. Ceux du collège Sismondi emprunteront d’abord la rue de Vermont, la rue du Grand-Pré, la rue Antoine-Carteret, avant d’atteindre le cortège sur la rue de la Servette. Les élèves de l’ECG Henri-Dunant passeront par la route des Franchises, la rue Edouard-Rod, l’avenue de-Luserna, l’avenue Wendt, pour rejoindre le défilé à la rue de la Servette.

TPG perturbés

Leurs camarades du CEC Nicolas-Bouvier arpenteront la rue de Saint-Jean, la rue des Délices avant d’atteindre le cortège sur la rue Voltaire. Autant dire que les usagers de la route devront s’armer de patience aux abords de ces parcours (en vert sur le plan).

À noter que la circulation des transports publics sera perturbée durant la manifestation. Des suppressions

de lignes sont prévues. Pour plus d’informations: www.tpg.ch.

