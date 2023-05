Élection au Conseil d’État genevois – Comment, et où, s’est jouée la bataille des derniers sièges? Rarement la dispute au milieu du peloton aura été aussi serrée. L’analyse du fonctionnement des alliances et du terrain électoral permet de mieux cerner le sort des uns et des autres. Cathy Macherel

Carole-Anne Kast vs Fabienne Fischer: cela s’est joué à 850 voix. MAGALI GIRARDIN

Les perdants, du moins les viennent-ensuite, peuvent avoir des regrets. Les autres, élus de justesse, respirer. C’est peu dire que l’édition 2023 de l’élection au Conseil d’État s’est jouée dans un mouchoir de poche. Seules 850 voix séparent Fabienne Fischer au 8e rang du 7e de Carole-Anne Kast. En 2018, l’écart était de plus de 10’000 voix. Même constat plus largement entre le 9e (Philippe Morel) et le 6e rang (Pierre Maudet): près de 18’000 voix d’écart en 2018, 6000 seulement en 2023. Et cela alors même qu’il y a eu globalement bien davantage de bulletins de vote cette année.