Lettre du jour – Comment envisager l’après Covid Courrier des lecteurs

Pierre Albouy

Petit-Lancy, 8 novembre

Deux visions s’affrontent concernant l’avenir de notre économie, de notre qualité de vie, de l’évolution de la planète après le Covid. On le voit très bien dans les interventions de nos politiciens, de nos spécialistes en tout genre, des journalistes, de monsieur et madame Tout-le-monde. Je pense particulièrement à des élus genevois, à des personnes impliquées dans l’économie locale (direction de l’Aéroport et de domaines divers dans l’économie).

Il y a ceux qui rêvent de retrouver le monde d’avant, et ceux qui ne veulent surtout pas continuer sur le même modèle de développement. Heureusement que l’écologie est entrée dans les préoccupations de certains partis politiques il y a déjà quelques années, et dont les événements récents ont largement accentué la prise en considération.

La période actuelle nous a secoués et fait prendre conscience qu’il n’est plus possible de piller la planète, de polluer air et mer, d’exploiter les peuples les moins développés, de favoriser une indécente répartition des richesses, de continuer à augmenter la population des pays développés (en septembre nous avons déjà consommé tout le potentiel de la terre pour une année).

Sur le plan local, les habitants de notre canton ont réalisé que leur qualité de vie s’est dégradée fortement depuis le début du siècle. Il faut se poser la question: quel développement pour Genève? La logique montre qu’il faut arrêter de bétonner, de couper nos arbres centenaires à tout-va, de faire venir des sociétés à tout prix, et donc d’augmenter la population d’un canton ville comme le nôtre qui étouffe. Il suffit de regarder la carte de Genève vue d’un drone: une emprise de l’Aéroport démesurée, partout de nouvelles constructions (dont des centaines de bureaux), de moins en moins de nature.

Le corollaire: un trafic routier capharnaüm dans une ville qui n’est pas conçue pour un mélange de voitures, camions, motos, vélos plus électriques, trottinettes plus électriques, piétons, tout cela sans un plan d’aménagement qui sépare les différents modules.

L’après-Covid devra déterminer ce que la population veut et non pas une fuite en avant qui ne sert

que le buisness. Il faudra oublier la surconsommation qui nous a conduits à cette impasse.

Richard Mérier