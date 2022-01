Sport pour nous – Comment donner des ailes à vos semelles de ski? Ski alpin, ski de fond, ski de randonnée, snowboard… le fart, c’est tout un art. De la spatule au talon, des farteurs expérimentés dévoilent leurs trucs et astuces. Jean Ammann

Le bon farteur travaille toujours dans le sens de la glisse, de la spatule au talon. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

Tout devient plus compliqué ici-bas. Vous souvenez-vous du fart qu’enfants, on crayonnait grossièrement sur la semelle spongieuse des skis? Une savonnette d’argent qui suffisait pour affronter toutes les neiges des Alpes, de la poudre au gros sel. «Farter n’est pas compliqué!» disait la chanson de Toko, fournisseur historique de glisse. C’était vrai il y a cinquante ans. Aujourd’hui, le fartage est une science, qui réclame des machines à structurer, des tampons de nylon, de la paraffine, un fer à farter, des farts de glisse, des durcisseurs, des accélérateurs, des brosses, et encore des brosses… Des brosses en poils de métal, en poils de cuivre, en poils de nylon, en poils de cheval.