Isolement – Comment Dôme Seniors veut couver les plus âgés Le Covid et l’accentuation du délaissement des aînés ont accéléré l’entrée de cette nouvelle association dans le paysage genevois. Laurence Bezaguet Grobet

Des Genevois viennent de créer Dôme Seniors, une association qui fournit un service gratuit pour lutter contre la souffrance sociale et financière des personnes âgées. GETTY IMAGES

Beaucoup de personnes âgées sont en grande souffrance sociale et financière à Genève. Les angoisses de nos seniors dues aux complexités administratives augmentent, ce qui peut même, dans certains cas, aboutir à des expulsions de logement. De plus, l’accroissement de la solitude et la perte d’un sentiment d’utilité ont été renforcés par les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

Fort de ces constats, des Genevois viennent de créer Dôme Seniors, une association qui fournit un service gratuit pour lutter contre ce problème d’exclusion. «Il existe un réel besoin des personnes en âge AVS. Notre association a été spécifiquement conçue pour leur venir en aide, en termes de soutien administratif et d’aide contre l’isolement», appuie David Jenni, fer de lance de cette nouvelle structure.