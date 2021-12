Lutte contre l’isolement à Genève – Comment Dôme Seniors dorlote les aînés les plus vulnérables Un an après sa création, cette association combat la solitude et le sentiment d’inutilité que les mesures contre la propagation du Covid-19 ont renforcés. Laurence Bezaguet

Beaucoup de personnes âgées sont en grande souffrance sociale et financière à Genève. Les angoisses de nos seniors dues aux complexités administratives augmentent, ce qui peut même, dans certains cas, aboutir à des expulsions de logement. De plus, l’accroissement de la solitude et la perte d’un sentiment d’utilité ont été renforcés par les mesures contre la propagation du coronavirus.

Forts de ces constats, des Genevois ont créé Dôme Seniors, une association qui fournit un service gratuit pour lutter contre l’exclusion. Ancien directeur adjoint de Pro Senectute et fer de lance de cette nouvelle structure, David Jenni estime qu’avec l’épidémie, le chiffre de 15’000 seniors isolés dont on parle communément à Genève a encore augmenté: «En dehors des visites des services de soins par exemple, beaucoup trop de personnes âgées n’ont plus de contact humain, plus de famille, plus d’amis.» Interview.

Comment se porte Dôme Seniors un an après son lancement en plein Covid-19? Le Service d’assistance administrative à domicile (les DOM) grandit jour après jour, ce qui démontre un réel besoin à Genève. Dôme Seniors coopère déjà avec sept communes et a le privilège de collaborer avec les institutions du réseau santé social du canton liées à la personne âgée. Grâce à ces partenariats, nous pouvons obtenir des réponses plus rapidement pour dénouer des situations administratives complexes.

Il existe déjà de nombreuses structures qui accompagnent des personnes âgées. Quelles sont vos spécificités? Oui, quelques communes ont mis en place ces services, mais pas toutes! Par exemple, la Ville de Genève délègue le suivi administratif régulier des personnes âgées aux associations. Mais là aussi, certaines d’entre elles demandent actuellement plusieurs mois d’attente pour un premier rendez-vous. Les personnes en âge AVS qui ont besoin à Genève d’un soutien administratif à domicile régulier se retrouvent malheureusement en difficulté. Une aide ponctuelle est utile, mais il faut remettre des forces sur le terrain pour accompagner ces seniors par une visite tous les mois pour certains, rien que pour s’assurer que tous les paiements soient faits, que tous les documents reçus soient bien compris ou pour répondre aux sollicitations administratives devenues aujourd’hui complexes.

Quel est votre délai d’intervention? À ce jour, Dôme Seniors peut se rendre au domicile de la personne âgée dans un délai de dix jours. Nous espérons pouvoir maintenir une intervention rapide, vu les urgences actuelles et l’augmentation de la population âgée.

Combien de personnes ont déjà fait appel à vos services et quels sont vos prochains défis? Nous avons soutenu une centaine de seniors depuis notre création. Les demandes proviennent du réseau santé social, des communes, des médecins, des familles ou des personnes âgées directement. Dôme Seniors reçoit dix nouvelles demandes supplémentaires chaque mois. Mais vu l’augmentation des sollicitations, notre association, reconnue d’utilité publique, doit pouvoir rapidement se développer.









