Covid-19 – Comment dissiper les tensions avec le yoga Bien présent dans notre mode de vie, le stress s’est accru avec la crise sanitaire. L’école Yoga7 propose un stage d’été pour le combattre. Laurence Bezaguet Grobet

Photo d’illustration. GEORGES CABRERA

Le stress nous guette tous et encore plus depuis que le Covid-19 est apparu dans nos vies. Sensibilisée à une approche du yoga adaptée au monde actuel et passionnée par ses aspects thérapeutiques, Yoga7, la plus ancienne école de Suisse romande, propose un stage d’été sur la gestion du stress; il aura lieu du 15 au 20 août en Valais. Trois questions à la directrice et formatrice de Yoga7, Carole Rawlinson, enseignante depuis plus de vingt ans et membre de l’association professionnelle Yoga Suisse.

Pourquoi lancer maintenant un stage sur la gestion du stress?