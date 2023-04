Santé à Genève – Comment diagnostiquer l’Alzheimer grâce à une prise de sang Une équipe menée par les HUG et l’UNIGE a montré qu’un diagnostic précis pouvait être posé grâce à l’analyse de marqueurs dans le sang. Cela permettrait de simplifier le dépistage précoce. Aurélie Toninato

La présence de la maladie pourrait être détectée grâce à l’identification d’indicateurs dans le plasma, soit une concentration anormale de protéines propres à la maladie d’Alzheimer. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En Suisse, la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées touchent environ 150’000 personnes, un chiffre qui pourrait plus que doubler dans les trente prochaines années. Une équipe internationale de recherche menée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Université de Genève (UNIGE) vient de révéler une technique d’analyse du sang qui permettrait de simplifier le diagnostic et d’élargir le dépistage précoce à une plus large échelle.