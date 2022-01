Chronique économique – Comment diable financer les retraites? Opinion Marian Stepczynski

Étrange, mais tout à fait remarquable, la façon dont l’économie, en Suisse surtout, s’est redressée après le choc pandémique. On est à deux doigts de retrouver les taux de croissance et d’emploi d’avant la crise, avec pour conséquence, bien naturelle quant à elle, que les prix remontent un peu partout, alors qu’il y a peu c’était au contraire le manque d’inflation qui préoccupait les autorités monétaires.

Le hasard des circonstances veut que le manque de main-d’œuvre, dont on voudrait presque se réjouir tant il éloigne le spectre du chômage, coïncide avec la recherche, de plus en plus pressante, de sources de financement pour la prévoyance.

C’est que le bassin dans lequel on a l’habitude de puiser les moyens nécessaires à l’AVS, et même indirectement au 2e pilier, ne cesse de rétrécir pour cause, justement, de ralentissement sinon même de réduction du potentiel d’emploi, puisque ce sont les prélèvements sur les salaires qui pourvoient à l’essentiel de leur financement.

Il n’est plus possible, s’alarme-t-on, de taxer davantage les revenus du travail, alors que la part de la valeur ajoutée revenant aux autres facteurs de production (essentiellement le capital physique, en mains des détenteurs du capital financier) ne cesse d’augmenter. Ce déséquilibre ne ferait qu’augmenter avec l’évolution démographique: il y aurait toujours moins d’actifs pour financer les retraites d’un nombre grandissant de rentiers.

La recherche de nouvelles manières de financer la prévoyance demeure de pleine actualité, et l’on se réjouit de voir à quelles conclusions aboutiront les débats parlementaires.

À long terme, sans aucun doute. Mais dans l’immédiat, il en va autrement. D’abord, il est faux de croire que la part du travail dans l’ensemble des revenus a diminué. En Suisse en tout cas, elle a régulièrement augmenté: entre 1990 et 2021, la rémunération des salariés a passé de 54% à 60% du revenu national brut*. Sur une plus longue distance, la tendance est moins nette. De 1920 à 2008 par exemple, l’indice des salaires réels a augmenté moins vite que le PIB par habitant**. Guerre, crises pétrolières et récessions ont fait la différence.

Ensuite, il ne se vérifie pas que le progrès technique détruise des emplois, comme le redoutent ceux qui ont suggéré de taxer les robots. Il apparaît au contraire que la généralisation de leur usage s’accompagne d’une augmentation de la demande de main-d’œuvre, aussi bien dans les pays les plus robotisés (le Japon en premier lieu) que dans les branches qui y ont le plus recours. Les gains de productivité que l’automation procure accroissent plutôt qu’ils ne freinent le recours au travail.

Reste, bien entendu, que rien de tout cela n’enlève de pertinence aux arguments qui font valoir l’accroissement des inégalités et le bas niveau des rémunérations dans la plupart des emplois qui se créent. La recherche de nouvelles manières de financer la prévoyance demeure donc de pleine actualité, et l’on se réjouit de voir à quelles conclusions aboutiront les débats parlementaires.

Augmenter une nouvelle fois la TVA? Taxer les transactions financières comme le suggérait James Tobin? Imposer davantage la propriété immobilière (le plus facile, puisqu’elle ne se déplace pas)? Faire la chasse aux «loopholes» en tout genre, ces échappatoires qu’autorisent bien malgré elles les souverainetés cantonales? En matière fiscale, l’imagination ne connaît guère de limites.

Marian Stepczynski Chroniqueur économique

