L’éditorial – Comment devenir sa propre bouée Marc Moulin

Un mort, un disparu, une rescapée. C’est, aux dernières nouvelles, l’issue de ce qui aurait dû rester un joyeux dimanche estival, balnéaire et insouciant. Toujours plus populaire, le Rhône a encore tué. Mais peut-on l’éviter?

Sur les réseaux sociaux, on lit déjà les admonestations des commentateurs. Nombreux sont ceux qui se tournent vers l’État, le sommant de surveiller ou d’interdire. Fondés sur la bonne intention d’éviter des drames, ces appels sont toutefois illusoires. Comment imaginer une seule seconde qu’on puisse faire respecter une telle interdiction? Avec quels moyens? Sur quelle base juridique? Et au nom de quel sens de la proportionnalité? Au vu des surfaces concernées, immenses, un contrôle serait tout aussi vain, au mieux inutile, au pire donnant une impression illusoire de sécurité.

Marc Moulin, Rubrique Genève

La seule voie à suivre est celle des villes alémaniques, plus avancées en matière de nage urbaine en eau vive.

Et c’est celle de la responsabilité individuelle, couplée à une conscience des risques, forcément plus importants que ceux encourus dans une piscine. Sur fond de crise sanitaire, le Rhône est très prisé en 2020. Il le sera davantage à l’avenir avec le réchauffement global. Il y aura d’autres accidents. Comme société, l’important est d’en limiter le nombre en comptant d’abord sur nous-mêmes, notre connaissance du milieu, notre faculté à nous entraider et sur les possibilités qui s’offrent à nous de limiter le risque.

À ce titre, il y a du progrès. Courant outre-Sarine, le sac hermétique de natation se popularise à Genève, ce qui est assez nouveau. Or, sans être une bouée, il offre au nageur un soutien qui peut l’aider en cas de pépin. Oserons-nous le pas suivant, le gilet flottant? Pourquoi pas! Après tout, il n’y a rien de ringard à aimer la vie et à la préserver.