Économie – Comment deux enfants d’Onex lancent une nouvelle montre à Genève Des jeunes professionnels veulent conjuguer luxe et développement durable dans la capitale de l’horlogerie suisse. Marc Bretton

Nicolas Freudiger, Singal Moesch et Cédric Mulhauser (de gauche à droite) utilisent des matériaux recyclés pour fabriquer leurs garde-temps. Un projet qui a suscité l’engouement sur un site de financement participatif. Steeve Iuncker-Gomez Steeve Iuncker-Gomez

Une marque, ID Genève, un label, Circular swiss made, et hop, c’est parti pour la folle aventure de deux Genevois et d’un Lausannois, qui viennent de lancer leur propre marque de montres à Genève, capitale mondiale de l’horlogerie. Et c’est bien parti. Après quelques heures d’une campagne de financement lancée début décembre, ils ont récolté 150’000 francs de commandes.

Mais il y a une histoire derrière ce projet et même une vieille histoire. «Ces montres, confie Nicolas Freudiger (31 ans), on en parlait déjà avec Cédric lorsque nous avions 14 ans, en tondant le gazon à Onex». À l’époque pourtant, les deux copains, qui se connaissent depuis l’école enfantine, se séparent. Cédric Mulhauser (31 ans) suit un apprentissage d’horloger chez Vacheron Constantin, l’autre des études qui le mènent à l’École hôtelière de Lausanne. Ils restent en contact, unis par un intérêt commun pour cette étonnante industrie, qui les pousse, assurent-ils, à prendre des vacances en commun pour traîner dans les couloirs du salon de l’horlogerie de Baselworld.