Face-à-face – Comment destituer un conseiller d’État? On vote le 28 novembre sur une modification de la Constitution genevoise permettant d’évincer un membre du gouvernement cantonal. Opinion François Baertschi, député MCG, et Guillaume Brulhart, membre du comité des Jeunes vert'libéraux genevois

Affiches pour les votations du 28 novembre. LUCIEN FORTUNATI

Les électeurs genevois sont appelés le 28 novembre à se prononcer sur une modification de la Constitution cantonale, qui doit rendre possible la destitution d’un membre du Conseil d’État ayant perdu la confiance du corps électoral ou se trouvant dans une incapacité durable d’accomplir son mandat. Le seul parti qui recommande le non à ce texte est celui des Jeunes vert’libéraux genevois (JVL).

Genève doit mieux gérer ses crises

François Baertschi Afficher plus Député au Grand Conseil (MCG).

Il est vital pour Genève d’avoir des institutions performantes. La loi constitutionnelle 12827, proposant un mécanisme de destitution destiné aux membres du Conseil d’État, ne relève pas des opinions politiques mais d’une saine gestion de notre dispositif démocratique. Suite à la crise gouvernementale que nous avons traversée de 2018 à 2021, due au rôle contesté d’un conseiller d’État, la nécessité d’un mécanisme destitutif s’est imposée.

Ce n’est pas un hasard si huit cantons suisses disposent déjà de cette possibilité, qui vise à éviter tout accident de parcours qui peut arriver au sein d’un gouvernement cantonal, même si personne ne souhaite qu’il survienne. La lacune actuelle a incité le groupe MCG à déposer deux projets de loi alors que des citoyens ont choisi de lancer également deux initiatives qui n’ont pas abouti. De son côté, le Conseil d’État genevois a choisi de proposer une loi d’exécution proposant un mécanisme de destitution (12828) et une loi constitutionnelle (12827), sur laquelle nous nous prononçons le 28 novembre.

Ce dispositif est très restrictif pour éviter tout usage abusif. Ainsi, il est nécessaire d’avoir la signature de 40 députés pour déposer une résolution qui est examinée en commission, puis une majorité des trois quarts des voix exprimées doit l’accepter en séance du Grand Conseil, et au final les électeurs tranchent définitivement.

Cette modification constitutionnelle stipule que «chaque membre du Conseil d’État peut être destitué par le biais d’une résolution adoptée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions».

Le législateur précise ainsi clairement le cadre et tient compte d’un principe tout à fait évident: seul l’ensemble des électeurs peut mettre fin à une élection qui est de sa responsabilité.

Cette loi n’est pas dirigée contre une personne ou un parti, elle cherche au contraire à éviter une future crise très dommageable à nos institutions. Dans l’affaire du voyage à Abu Dhabi, j’ai toujours été convaincu que le conseiller d’État mis en cause aurait eu tout intérêt à dire la vérité et démissionner rapidement puis, s’il s’était représenté immédiatement, il aurait probablement eu davantage de chances d’être réélu. Le gouvernement genevois se serait ainsi épargné la crise qu’il a dû traverser pendant de trop longues années.

Aujourd’hui, nous nous retrouvons face à des institutions ébranlées parce que nous avons eu beaucoup de difficultés à gérer cette crise institutionnelle. Ce mécanisme de destitution permettra à l’avenir de mieux gérer ces difficultés exceptionnelles. Il convient de tenir compte des leçons du passé et de munir Genève d’institutions robustes lui permettant de mieux traverser les crises gouvernementales.

Qu’est-ce que la confiance?

Guillaume Brulhart Afficher plus Membre du comité des Jeunes vert’libéraux genevois.

Qu’est-ce que la confiance? Lorsque j’ai entendu parler pour la première fois d’un projet de loi permettant la destitution d’un conseiller d’État, j’ai poussé un soupir de soulagement. Nous trouvions, chez les Jeunes vert’libéraux, inacceptable qu’il soit impossible de destituer un membre de l’exécutif genevois, quand bien même ce dernier aurait manqué à ses devoirs les plus élémentaires. Nous le pensons toujours par ailleurs.

Cependant, lorsque est venu le temps de l’analyse de la loi, nous demeurions dubitatifs. Le soupir de soulagement avait disparu, il avait laissé place à des interrogations. Nous tentions de comprendre ce que signifiait ce critère retenu par la loi: «perte de confiance». Je me permets donc de vous reposer la question: qu’est-ce que la confiance? C’est une notion éminemment subjective dont la définition dépend de l’interprétation de chacun d’entre nous. D’aucuns invoqueront la cautèle prévue par la loi pour se rassurer.

Nous ne saurions prétendre que les garde-fous ne sont pas suffisants, à cet égard cette loi ne semble pas lacunaire. Il n’en demeure pas moins que le processus de destitution n’est pas le motif. Quand bien même le premier serait parfaitement conçu, il faut encore que le second le soit aussi. Le motif ici, c’est la perte de confiance. Il n’a pas été décidé d’introduire la notion de condamnation pénale comme dans d’autres cantons, ce qui aurait été, sans le moindre de doute, un motif beaucoup moins flou et incertain. Le Grand Conseil préfère consacrer une notion juridique indéterminée dans une loi pouvant avoir des conséquences dramatiques sur l’avenir d’un être humain et de sa famille.

Chez les Jeunes vert’libéraux, nous croyons à un principe fondamental de notre État de droit: la présomption d’innocence. Si le peuple, n’ayant presque aucun élément du dossier pénal constitué à l’encontre d’un prévenu, décide de vouer aux gémonies un individu, même si ce dernier devait, plus tard, être reconnu absolument innocent des crimes dont il est accusé, alors ce principe aura été profondément bafoué. Dans cette hypothèse, ce n’est point le membre de l’exécutif déchu dont nous devrions nous méfier mais bel et bien du système qui aura permis au peuple de se substituer aux juges et de prononcer sa sentence non pas sur des éléments objectifs et factuels (dont il n’aura pas entièrement connaissance d’ailleurs) mais uniquement en se reposant sur des émotions ayant entraîné une perte de confiance.

Nous serons seuls dans cette bataille, mais nous ne pouvons pas nous résoudre à renoncer à un idéal de justice pour satisfaire les exigences d’une foule passionnée à la recherche d’une catharsis. Qu’est-ce que la confiance? Il n’est pas aisé de savoir ce qu’elle est mais laissez-moi vous dire ce qu’elle n’est pas: la méfiance. Nous nous méfierons toujours du tribunal de l’opinion publique. Nous ne nous fierons jamais aux vertus de la vindicte populaire ni à la tyrannie de son arbitraire.

