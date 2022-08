Piste d’intégration à Genève – Comment de jeunes Ukrainiens sont guidés par des pairs La Fondation Qualife s’appuie sur des jeunes d’ici pour aider les réfugiés à apprendre le français, découvrir la vie locale et créer des liens. Laurence Bezaguet

La Fondation Qualife aide des Ukrainien·ne·s de 18 à 25 ans à apprendre le français et à découvrir la ville, avec le soutien de pairs. Ici, partie théorique, mais tout en interaction: lors de notre récente visite, ils se sont entraînés à placer de petites photos de lieux phare de Genève sur un plan de la ville. LAURENT GUIRAUD

Apprendre le français et découvrir Genève entre pairs! Voilà ce qu’ambitionne le projet dual «Peer to Peer», lancé le 20 juillet par la Fondation Qualife. Face à la crise qui touche l’Ukraine et dans la continuité de son engagement – insertion de jeunes et réinsertion de seniors – ladite fondation propose d’accueillir au sein de son pôle formation un groupe d’une dizaine d’Ukrainiens, ayant entre 18 et 25 ans, dans le but de faciliter leur intégration dans la vie genevoise et de prévenir des situations d’isolement.