Affaires sensibles avec la Chine – Comment Credit Suisse a mis Ai Weiwei à la porte Le dissident dénonce la fermeture du compte de sa fondation. À Genève, le milieu bancaire explique ces évictions de clients «sensibles». Pierre-Alexandre Sallier

L’artiste et opposant chinois Ai Weiwei, ici en Suisse en octobre 2019. URS JAUDAS

Quelles sont les raisons ayant conduit Credit Suisse à fermer le compte de la fondation de Ai Weiwei, symbole de l’opposition au régime de Pékin? Le célèbre artiste, qui réside aujourd’hui au Portugal, indique dans un billet rédigé lundi sur le site Artnet que la banque l’a appelé le 24 juin dernier en invoquant une «nouvelle politique consistant à clôturer tous les comptes liés aux personnes ayant des antécédents judiciaires». Elle lui a alors donné jusqu’à septembre pour reprendre son argent.

Il dément pourtant avoir jamais été condamné en Chine, où il a subi «les persécutions classiques réservées aux opposants politiques». Aujourd’hui âgé de 64 ans, le sculpteur – qui avait collaboré à la conception du Stade olympique des Jeux de Pékin en 2008 des architectes bâlois Herzog & De Meuron – était tombé en disgrâce en 2011, avant d’être incarcéré durant près de trois mois. Ce pourfendeur de la corruption avait finalement été autorisé à quitter le pays pour Berlin en 2015, avant de créer, un an plus tard, sa Fart Foundation pour les arts et la libre expression, qui utilisait un compte Credit Suisse.