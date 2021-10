COP26 de Glasgow – Comment concilier économie, croissance et écologie? Un débat nourri, organisé par le Club suisse de la presse, a porté sur les moyens de lutter contre le changement climatique en Suisse. Compte-rendu. Antoine Grosjean

Débat public au Club suisse de la presse. De gauche à droite : Frédéric Julliard (rédacteur en chef de la Tribune de Genève), Kevin Grangier (Président UDC Vaud), Cristina Gaggini (Directrice romande economiesuisse), Antonio Hodgers (Conseiller d'Etat) et Caroline Marti (Députée au Grand conseil genevois) . GEORGES CABRERA

Qui est le mieux armé en Suisse pour lutter contre le changement climatique, la Confédération ou les cantons? Peut-on concilier économie, croissance et écologie? Ces questions ont été au cœur d’un débat organisé par le Club suisse de la presse en partenariat avec la «Tribune de Genève», ce mardi au Domaine de Penthes, en vue de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra en novembre à Glasgow. Après une table ronde sur les enjeux globaux de cette COP26, et avant une discussion entre écologistes de longue date et jeune génération d’activistes du climat, le débat modéré par Frédéric Julliard, rédacteur en chef de la Julie, a donc porté sur les moyens d’agir à l’échelon cantonal et fédéral.