Football – Comment compter les points en cas d'arrêt des championnats? La Swiss Football League a proposé une modification de son règlement s'il devait y avoir une interruption de la Super et/ou de la Challenge League.

Eric-Lafargue

Après les événements extraordinaires de la saison dernière, la Swiss Football League avait prévu le coup pour les exercices à venir. Si la Super et la Challenge League devaient s’arrêter avant d’arriver à leur moitié, les championnats ne seraient pas pris en compte. Si l’interruption devait se produire durant la seconde moitié de la saison, le classement après le dernier tour complet serait pris en compte. Une solution idéale, pensait-on.

Sauf que quelques mois ont suffi à la rendre obsolète. Un regard au classement actuel de Super League permet de se rendre compte du problème: Bâle a disputé 19 matches, Lugano 17, Lucerne 16. Et il est tout à fait imaginable que ces écarts grandissent encore, au gré des quarantaines.

«Il n'est pas certain que les championnats puissent arriver au terme des 36 journées comme prévu. Dans un tel cas d’arrêt prématuré, le risque existe que les clubs n’aient pas joué un nombre identique de matches. Afin d'obtenir le classement le plus équitable que possible, le Comité de la SFL estime qu'il est préférable de faire une modification du règlement de compétition», détaille la Swiss Football League dans un communiqué publié mardi matin.

Cette modification propose que soit pris en compte pour établir le classement final le nombre de points par match obtenus au moment de l’arrêt du championnat. Les clubs ont jusqu’au 15 février pour voter. À noter qu’une majorité simple suffit pour approuver la modification du règlement, qui entrerait en vigueur immédiatement.