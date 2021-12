Hygiène en temps de Covid – Comment combattre les virus sans nuire à la santé Alors que la lutte contre le coronavirus se prolonge, focus sur des solutions suisses innovantes en phase avec l’environnement et la santé humaine. Matthieu Hoffstetter

Les procédures d’hygiène peuvent avoir un impact négatif sur la santé des collaborateurs. Getty Images

La problématique

Pour lutter contre les virus et leur propagation, de nombreuses entreprises doivent adopter des mesures d’hygiène plus ou moins drastiques: multiplication des points de désinfection des mains, port du masque, nettoyage renforcé des surfaces… Et dans certains secteurs, les procédures sont encore plus strictes: des laboratoires et manufactures horlogères ont pris des précautions avec les blouses et autres vêtements professionnels. Dans l’hôtellerie, pour éviter tout risque, des chambres ont été bloquées 24 à 48 heures entre deux clients, ou désinfectées avec des produits chimiques agressifs.