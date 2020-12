La vie économique est faite en principe d’un flux et reflux permanent d’entreprises qui naissent, grandissent, grossissent avant d’être supplantées par de jeunes pousses qui se montrent plus agiles et plus innovatrices. Ce phénomène de «destruction créatrice» («Schumpeter») se déroule sous nos yeux dans des secteurs tels que les industries manufacturières et même la banque, où les «fintechs» sont en train de mettre les géants traditionnels de la finance au placard.

Mais l’internet a bousculé l’ordre habituel des choses. Au lieu de perpétuer le mode classique de régénération du tissu productif, il a introduit subrepticement une nouvelle norme de succès, consistant en ce que les taux marginaux d’utilisation des services en ligne les plus prisés deviennent presque instantanément explosifs. Du coup, les élus chanceux du web se sont vus propulsés en milliardaires, reléguant les mastodontes d’hier – les General Motors, Standard Oil, Ford Motor, Royal Dutch/Shell, etc.* – au rang de nains face aux Apple et Facebook d’aujourd’hui.

Ce renversement des rôles pose aux autorités régulatrices un sacré problème de pilotage. Outre la question, secondaire sous cet angle, de la protection des données, comment en effet stimuler la concurrence, puisque toute tentative d’entrer sur le marché des transactions en ligne se heurte d’emblée à l’obstacle de la taille?

Qui, par exemple, serait capable de se mesurer à Amazon dans le domaine en soi banal de l’achat et de la livraison d’articles aussi variés que les biens culturels (livres, disques, etc.) et autres objets de consommation courante? Sur quel levier appuyer pour remplacer Google, qui accapare plus de 90% des recherches sur la Toile, par des moteurs tels que Bing, Yahoo ou Qwant, bourrés de qualités mais incapables pour autant de détourner suffisamment d’utilisateurs à leur profit pour faire de l’ombre au premier?

Le biais actuellement utilisé pour tenter de museler les «GAFA» comme on les appelle est le biais de la fiscalité. Tant mieux si l’on parvient à soumettre à l’impôt ces géants qui, le plus légalement du monde, lui échappent. Mais l’enjeu, à vrai dire, est ailleurs: il faudrait parvenir à les redimensionner, tout comme naguère, au sortir de la guerre, les alliés avaient démembré IG Farben en une kyrielle de sociétés (Agfa, BASF, Hoechst, Bayer, etc.) au nom des règles antitrusts imposées à l’Allemagne vaincue. Or le Net offre aux géants d’aujourd’hui le moyen de glisser entre les doigts des régulateurs, tant demeurent nombreux les trous dans les filets de l’ébauche d’une gouvernance mondiale.

Ce qu’il faudrait donc, pour finir le travail, ce serait de renforcer, au lieu de les affaiblir, les normes en cours d’élaboration à l’OMC, à l’OMPI et dans tout ce qui constitue le cadre réglementaire d’un ordre international plus équitable et décidément acquis au libre-échange.