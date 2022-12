Produit de fête – Comment choisir son caviar Le caviar est désormais élevé dans des dizaines de pays. Ce petit éventail disponible chez Planet Caviar révèle de belles surprises. Alain Giroud

Aujourd’hui, les variétés d’esturgeons élevées pour leurs œufs se sont multipliées. DR

Le souvenir des caviars sauvages issus de la pêche en mer Caspienne s’estompe… La pêche intensive et les braconniers ont eu raison des bélugas, des osciètres et des sévrugas. Aujourd’hui, les variétés d’esturgeons élevées pour leurs œufs se sont multipliées. On déguste des caviars issus de l’esturgeon sibérien (baeri) provenant de Chine, mais aussi de Suisse et de France. Les grains sont souvent noirs et mous. Ces caviars sont généralement les moins chers.