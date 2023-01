La main verte – Comment choisir le bon outillage Chaque mois, retrouvez des conseils pratiques de jardinage. Anthony Leclerc - Architecte paysagiste

Le jardinage est aussi affaire de bons outils et de techniques appropriées. CHRIS BLASER

En ce début de saison pluvieuse mais relativement douce, les amoureux du jardinage s’impatientent à l’intérieur de leur maison en préparant activement la saison à venir.



Cependant, pour bien réussir dans cette activité, il est important d’avoir les bons outils et de connaître les bonnes techniques pour prendre soin de votre jardin.



Dès cette année, nous aborderons régulièrement dans cette chronique la question des outils et des produits à utiliser, mais aussi des techniques à suivre, en plus évidemment des habituels conseils pratiques de jardinage en fonction des saisons.



Voici déjà une partie des outils de base de tout bon jardinier.