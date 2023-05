La question verte – Comment choisir la salade la plus verte possible? Chaque semaine nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Gabriel Sassoon

Entre de la roquette locale ou importée d’Italie, laquelle choisir si le respect de votre empreinte carbone vous tient à cœur? La réponse n’est pas évidente. Une chance pour le consommateur, le Zero Emission Group, à l’EPFL, s’est penché sur le sujet. Ses recherches permettent d’identifier quel type de salade il faut privilégier si on souhaite être le plus vert possible.