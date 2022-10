Encre bleue – Comment bien se réchauffer chez soi Si vous attendez que votre régie enclenche enfin les radiateurs ou que vous êtes juste un gros frileux, voici quelques combines pour avoir chaud. Julie

Une personne s'essuie apres avoir prit un bain dans le lac Leman, ce dimanche 17 janvier 2016 a Geneve. La neige a refait son apparition jusque en plaine dans la matinee. KEYSTONE/Martial Trezzini

J’avoue, j’ai toujours aimé prendre des bains. Et brûlants, qui plus est. Car pendant la saison froide, j’erre en training, collants, chaussons fourrés et veste polaire quand je ne fripe pas dans la baignoire. Mais c’est fini, le bon temps. La crise énergétique et son coût vont m’obliger à me passer de ces bains tous les deux jours (je sais, c’est indécent). Quelle combine pour avoir chaud, quand on est frileux et locataire? J’ai interrogé mes voisins. Voici leurs meilleures techniques.

1. Danser en chantant sur un air entraînant pendant dix minutes. Renouveler l’opération dès que l’on sent son corps se refroidir.

2. Disposer un maximum de plats chauds au milieu de la table. Fondue, raclette, fondue chinoise, multicrêpes (avec idéalement un appareil peu gourmand en énergie), plancha. Ou alors servir la soupe bouillante et la siroter avec force bruit.

3. Emporter un thermos de thé/café/soupe avec soi partout, de manière à toujours pouvoir se revigorer.

4. Porter des habits en matière animale: laine, mérinos pour le commun des mortels, cachemire et soie pour les plus fortunés. Ces matières ont la propriété de s’adapter à la température corporelle de celui qui les porte et de protéger efficacement du froid.

5. Faire un petit check-up sanguin, et éventuellement se faire prescrire des vitamines par son médecin: non seulement on frissonne moins (je pense aux carencés en fer), mais on sera plus à même de combattre les virus hivernaux. Car avoir froid chez soi tout en étant malade, c’est pire.

6. Et enfin, bain de pieds. La volupté de réchauffer ses panards dans une bassine d’eau chaude est impossible à imaginer pour qui n’est pas un adepte fréquent de la pratique. Et c’est diablement efficace.

Et vous, vos trucs?

