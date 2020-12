Le multimédia en cinq points – Comment bien choisir son téléviseur ultrahaute définition À l’heure où les marques multiplient aussi bien leurs différents modèles que les technologies embarquées, il est de plus en plus difficile de choisir son nouvel écran 4K. Voici nos conseils. Christophe Pinol

DR

Le cinéma faisant actuellement triste mine en salles, crise sanitaire oblige, les amateurs n’ont guère d’autre choix que de se rabattre sur leur téléviseur. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter de ces Fêtes pour en changer, autant opter pour un appareil compatible avec les nouvelles normes de l’ultrahaute définition (UHD): un beau, un grand et un performant, histoire d’en prendre plein les mirettes avec de rutilants Blu-ray UHD et les sites de streaming proposant une image 4K.

Problème: que choisir? Car l’exercice, avec la multiplication des modèles et des nouvelles technologies, se transforme de plus en plus en un véritable casse-tête.