L’allié de vos sorties – Comment bien choisir (et porter) son sac à dos Pour la pleine réussite de vos randonnées estivales, le choix du sac à dos optimal est crucial. Florian Müller

Appuyé sur votre squelette, votre sac à dos peut être votre meilleur ami mais aussi se transformer en votre pire ennemi. Getty Images/iStockphoto

C’est l’allié incontournable de vos randonnées. Seul, entre amis ou en famille, il contient vos rêves les plus fous (bouteille de rouge et saucisson) et vos pires cauchemars (veste de pluie et trousse de premiers secours). Le sac à dos est l’indispensable numéro un pour une sortie réussie: de la balade en forêt jusqu’au sommet du Mont-Blanc, personne ne s’aventure en plein air sans lui. Encore faut-il que vous ne fassiez qu’un avec votre besace dorsale, en symbiose totale, pour atteindre les sommets sans vous scier les vertèbres. Voici quelques conseils pour bien choisir, bien régler et bien entretenir votre sac à dos, histoire de faire durer le plaisir jusqu’au bout de l’effort.