La question verte – Comment aménager son potager local et bio Chaque semaine, nous répondons à une question sur la thématique du climat que nous nous posons dans nos vies quotidiennes. Virginie Lenk

Le printemps, on enfile ses bottes et on file au jardin potager. Semis, plantons et engrais sont de retour. Et si on veut récolter cet été des tomates et des laitues maison et bios, c’est le moment ou jamais de reprendre quelques trucs et astuces de nos aïeux.