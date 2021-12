Manque de coordination – Comment améliorer la prise en charge des maladies rares Le futur Complex Care Center souhaite mieux identifier les besoins et établir un itinéraire de soins précis pour les jeunes malades. Laurence Bezaguet

La professeure Constance Barazzone, cheffe du projet Complex Care Center. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Manque de communication et de coordination, orientation pas toujours idéale: la gestion des maladies rares n’est pas optimale à Genève. Mais un vaste projet pourrait y remédier: le futur Complex Care Center souhaite mieux identifier les besoins et améliorer l’organisation entre les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et les structures genevoises, notamment l’école.

«Le centre des soins complexes doit permettre aux enfants atteints d’une maladie rare une meilleure orientation et un accompagnement efficace dans un parcours de soins impliquant des partenaires issus de nombreuses spécialités», résume le professeur Arnaud Perrier, directeur médical des HUG et moteur de cette initiative.