Covid et fin d’année – Comment allez-vous gérer le casse-tête de Noël? La cinquième vague et le variant Omicron viennent perturber cette fin d’année. Racontez-nous comment vous allez organiser vos festivités. Julien Culet

Avec la cinquième vague qui frappe la Suisse, c’est de nouveau un Noël particulier qui s’annonce cette année. Face à la menace du variant Omicron, les mesures se renforcent et changent chaque semaine. Le Conseil fédéral a notamment recommandé de demander le certificat Covid lors de réunions privées dépassant les dix participants et les précautions sont de mises pour protéger les plus vulnérables.

Pour savoir comment vous allez gérer ces Fêtes de fin d’année, nous vous invitons à participer à ce questionnaire. Il est composé de 16 questions à choix multiples et d’une dernière dans laquelle vous pourrez vous exprimer librement. Vos réponses seront utilisées de manière anonyme dans le cadre d’un article.

