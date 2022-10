GÉRALD HERRMANN

Une initiative pour alléger les primes

Emmanuel Deonna, député PS

9% à Neuchâtel, 8.5% dans le canton de Vaud, 4,7% à Genève, les primes d’assurance maladie augmenteront scandaleusement en 2023! Selon la RTS et l’OFSP, les ménages suisses sont contraints d’accorder jusqu’à 27% de leur revenu pour les primes! Pendant que les assureurs sabrent le champagne, le Conseil fédéral annonce une hausse de 2,5% des rentes AVS. Et ce alors que la hausse du coût de la vie était de 3,3% en septembre! Les salaires et les rentes n’ont pas augmenté depuis des années. Les primes d’assurance maladie ont quant à elles doublé au cours des vingt dernières années!

Le Parti socialiste et les syndicats luttent pour protéger le pouvoir d’achat et réduire les primes. Avec son initiative d’allègement des primes, le PS veut s’assurer qu’aucun ménage ne doive consacrer plus de 10% de son revenu aux primes maladie. Si l’initiative était acceptée, la répartition des coûts de la santé serait beaucoup moins inégale. On se rapprocherait d’un modèle d’imposition prenant en compte la capacité contributive des citoyennes et citoyens, comme c’est le cas dans la plupart des pays européens. Notre droit à la santé – garanti constitutionnellement – serait enfin respecté. Liée à l’allongement de l’espérance de vie et aux progrès de la technologie médicale, l’augmentation des coûts de la santé est indéniable. Les collectivités publiques devraient investir plus dans la prévention et la promotion de la santé. La majorité de droite prétend disposer de nouvelles recettes pour maîtriser les coûts. Mais elle succombe toujours aux pressions des cliniques privées, des caisses maladie et des grands groupes pharmaceutiques. Les projets visant à réduire les primes – en agissant sur les réserves faramineuses des caisses maladie ou en limitant les prix des médicaments - ont échoué à la chambre des sénateurs, où règne toujours la loi des lobbys.

À l’heure actuelle, la santé étant notre bien le plus précieux, nous sommes captifs d’un système injuste et dysfonctionnel. La pénibilité du travail a beaucoup augmenté ces vingt dernières années, imposant aux gens des cadences très éprouvantes, qui les contraignent à consulter beaucoup plus souvent. De nombreux médecins spécialistes ont tendance à multiplier des soins superflus. Les médecins de famille connaissent mieux que quiconque la réalité des patients. Ils pourraient jouer un rôle décisif en matière de prévention, en particulier avec l’introduction du dossier électronique du patient. Cependant, ils croulent sous les responsabilités administratives. Leur profession n’est pas assez valorisée. Les associations de patients, les acteurs du social, les médecins de famille et les pédiatres joueront un rôle clé dans l’indispensable transition d’une assurance «maladie» vers une assurance «santé». Un accord de principe sur l’accès égalitaire à la santé est un préalable indispensable pour aboutir à une bonne régulation légale et une gouvernance partagée. L’initiative du PS va dans ce sens en exigeant une réduction drastique des primes d’assurance maladie.

Meilleure collaboration entre partenaires

Pierre Nicollier, député PLR

Pour faire face aux augmentations de primes d’assurance maladie, trop nombreux sont ceux qui proposent simplement de demander au Canton d’en assumer une part plus importante, financée par l’impôt ou la dette. Nous entendons également des propositions de limitation des prestations médicales qui appauvrissent la qualité des soins, ou encore d’introduction d’une caisse unique qui ne réglerait en rien les coûts de la santé, même en assumant qu’elle puisse être aussi efficace que les caisses maladie.

Ces solutions simplistes ne résoudront pas le fond du problème.

L’augmentation des primes résulte d’une problématique de coûts. Nous vivons de plus en plus longtemps (+3,4 ans en vingt ans selon l’OFStat); nous sommes de plus en plus nombreux à souffrir de maladies non transmissibles (hypertension de 19,8% à 25,8%, diabète de 3,4% à 5,9% d’après l’OFStat) et nous allons plus souvent chez le médecin (le pourcentage des Genevois consultant plus de 4 fois par an est passé de 23,3% à 30,4% en dix ans, toujours selon l’OFStat).

La part des Genevois se sentant en bonne santé augmente néanmoins (de 77,4% à 84,8% en dix ans selon l’OFStat). Nous pouvons en conclure que nous sommes mieux soignés et donc que notre système de santé fonctionne.

Notre énergie devrait être investie dans l’innovation et l’introduction de changements structurels pour offrir une médecine de qualité et durable que nous puissions continuer à financer plutôt que d’appauvrir le système de santé ou proposer des couches administratives additionnelles.

Des pistes d’amélioration sont régulièrement proposées et vous en trouverez trois ci-dessous.

La première est la prévention. Notre système de santé est construit autour de la prise en charge d’un malade. Les prestations pour soigner sont financées par les assurances alors que la prévention reste le parent pauvre du système de santé. Celle-ci engendre pourtant une amélioration de la qualité de vie et des économies (plus de 2 fr. pour 1 fr.dépensé).

La seconde est l’évolution d’une médecine personnalisée où le patient devient partenaire et coopère activement pour sa santé. En favorisant la proximité, la confiance et l’interaction avec les soignants, il discute des options de traitement. Celles-ci sont évaluées et les décisions de traitement sont prises ensemble, pour offrir une prise en charge adéquate en suivant les principes de «smarter medicine» éliminant les actes inutiles et inappropriés.

La troisième réside dans l’amélioration de l’interconnexion des professionnels de la santé pour une prise en charge continue du patient tout au long de son parcours de soins. Ces modèles de soins interprofessionnels et interdisciplinaires gagnent en importance et les outils numériques nécessaires à leur succès se développent.

La maîtrise des coûts passera par une collaboration étroite et coordonnée entre les patients, les professionnels de la santé, les assurances et le monde politique. C’est ensemble qu’ils innoveront au bénéfice de la population.

