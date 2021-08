Aménagement aux Eaux-Vives – Comment ajouter de la verdure dans un futur quartier Le secteur de Rosemont fait l’objet d’un plan d’aménagement qu’il a fallu reverdir. Exercice difficile. Christian Bernet

La zone artisanale de Rosemont, derrière la gare des Eaux-Vives. Un plan d’aménagement prévoit d’y créer 350 logements et des bureaux. LAURENT GUIRAUD

Plus d’arbres, plus de verdure. C’est la nouvelle injonction des responsables politiques, poussés par la grogne d’une partie de la population peu satisfaite de ce qui se construit. Les urbanistes sont donc priés de dessiner des quartiers plus verts. Exercice difficile. On le constate dans le secteur de Rosemont, derrière la gare des Eaux-Vives, où les contraintes laissent peu de places aux rêveries bucoliques.

Le Conseil d’État vient d’approuver un plan localisé de quartier (PLQ) qui prévoit de transformer la zone artisanale de Rosemont. Trois cent cinquante logements y sont prévus ainsi que 22’000 m² de bureaux et de surfaces artisanales. Fin 2019, la «Tribune de Genève» avait consacré un article à ce PLQ en phase de consultation. Pour dire qu’on était loin des promesses: une verdure chiche et très peu d’arbres.