Après-carrière – Comment aider les anciens sportifs à se reconvertir Beni Huggel, ancienne star du FC Bâle, avec aujourd’hui le concours de Danilo Wyss, a lancé un réseau pour aider les sportifs à trouver des chaussures à leurs pieds de «retraités». Robin Carrel

L’ancien cycliste Danilo Wyss (droite) et l’ex-footballeur Benjamin Huggel ont créé une société qui assiste les athlètes en fin de carrière dans leur reconversion. ZOÉ JOBIN

«Lorsqu’un footballeur va arrêter sa carrière et qu’on lui demande ce qu’il fera ensuite, il répond très souvent: «Bah, quelque chose dans le foot…» Entraîneur? Ce n’est pas simple, les postes sont rares, il y a une sacrée insécurité et c’est aussi pas mal affaire de politique dans certains clubs. Dans le management? Il faut souvent avoir fait des études et s’y connaître en économie. Les joueurs de haut niveau sont encore dans leur bulle de professionnels du ballon et il ne faut pas hésiter à leur remettre les pieds sur terre. Moi, à l’époque, je n’y avais pas réfléchi.»