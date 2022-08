Sociétés en mains familiales – Comment affronter les défis d’entreprise en famille Plus résilientes face aux crises, mieux intégrées dans leur territoire, offrant de meilleures conditions de travail à leurs équipes, les entreprises familiales sont réputées disposer de nombreux atouts. Cependant, de nombreux défis se présentent pour ces sociétés et leurs actionnaires. Matthieu Hoffstetter

Nicolas Mirabaud et Camille Vial de la banque Mirabaud, en mains familiales depuis plus de 200 ans. Loris Van Siebenthal

Plus de 90% des entreprises dans le monde sont en mains familiales. «C’est le modèle le plus courant», rappelle Anick Baud, spécialiste des sociétés familiales au sein du gérant indépendant Bruellan. Et certains contextes permettent à ces sociétés de devenir des acteurs majeurs de l’économie. C’est notamment le cas en Europe médiane: «La spécificité suisse, par rapport aux pays latins ou aux États-Unis, c’est qu’il y en a beaucoup dans l’industrie et les technologies médicales. Le capitalisme rhénan rapproche la Suisse de l’Allemagne», ajoute Anick Baud.