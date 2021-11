Art lyrique – Comment adapter l’opéra au jeune public? À la Fonderie Kugler, une production genevoise présente «La Bohème» de Puccini dans une version spécialement conçue pour les juniors. Philippe Muri

«La Bohème» à la Fonderie Kugler, un cadre idéal. ISABELLE MEISTER

À l’heure de TikTok, des stars du rap et des chanteurs Kleenex, pas facile d’intéresser le jeune public à l’opéra. Une cause perdue? Pas pour Michèle Cart. À l’enseigne d’Opéra-Théâtre, la metteuse en scène genevoise propose aux enfants (et souvent à leurs parents) des pièces dont les sujets et la durée sont adaptés à des oreilles a priori réfractaires. «Il existe un a priori négatif avec l’opéra. À l’impression de ringardise s’ajoute une étiquette qui voudrait que ce genre d’ouvrage soit réservé à une élite. Or, j’ai remarqué que lorsqu’on fait découvrir l’art lyrique aux jeunes, ceux-ci apprécient», relève cette diplômée du Conservatoire, qui recevra le 23 novembre prochain le Mérite chênois 2021.

Fondatrice d’Opéra-Théâtre, Michèle Cart a déjà adapté «Don Pasquale» et «L’Italienne à Alger». Après deux annulations dues au coronavirus, c’est au tour de «La Bohème» de s’offrir dans une version à la portée des juniors. D’une durée originelle d’environ deux heures, le mélodrame de Giacomo Puccini a été ramené à une heure et quinze minutes. Avec le chef d’orchestre Juan David Molano, notre interlocutrice a procédé à différentes coupes au niveau de la partition. «En tant que mélomane, c’est parfois difficile. Mais avec l’expérience, je sens quand l’attention va baisser. Il faut que l’ensemble reste toujours dynamique. Le jeune spectateur s’ennuie vite si un personnage étale ses sentiments durant un air interminable. Le rythme est essentiel.»

Adapter pour captiver les plus jeunes

Lorsqu’elle choisit une œuvre à mettre en scène, Michèle Cart veille à ce que celle-ci puisse captiver un public juvénile. Avec «La Bohème», elle joue sur du velours. «On ne peut pas rester insensible à cette histoire et à sa musique.» Au besoin, et c’est le cas ici, elle ajoute un personnage, garant de la compréhension du spectacle. Émule de Gavroche, le petit Matteo (Ismaël Villarraga) intervient au début des actes, parfois au milieu, pour raconter en français cet opéra chanté en italien.

ISABELLE MEISTER ISABELLE MEISTER 1 / 2

Fil conducteur de cette «Bohème» revue et corrigée, il balise ce récit d’étudiants artistes attendant leur jour de chance. Une douloureuse histoire d’amour entre Rodolfo (Oscar Esmerode) et Mimi (Laura Andres) sert de toile de fond aux différents tableaux. Les solistes de ce chef-d’œuvre où l’insouciance, l’amour et la passion sont contrebalancés par la pauvreté, la désillusion et la mort sont de jeunes chanteurs en formation et de jeunes professionnels. Le chœur d’adultes est interprété par des éléments de la compagnie genevoise Esperluette et le chœur d’enfants par la Maîtrise du Conservatoire populaire. L’orchestre, lui, se compose de musiciens de l’Ensemble Lycordia. Quant au cadre, celui de la Fonderie Kugler, il a été choisi spécialement par Michèle Cart pour correspondre à l’ambiance de «La Bohème». Il suffit de faire un tour sur place pour s’en convaincre…

Philippe Muri

