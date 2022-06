Monde post-Covid – Comment accompagner le grand retour au bureau Après deux années passées en télétravail, nombre d’employés romands sont invités à regagner les locaux de leur entreprise. Conscients du défi, les employeurs cherchent à recréer du lien. Frédéric Thomasset

Il est temps pour les employés de retrouver le chemin du bureau, mais avec la volonté de recréer du lien. GETTY IMAGES

Le grand retour au bureau. Il y a six mois encore, personne n’aurait vraiment pu l’imaginer. Le temps était alors à la 3e dose couplée à la 5e vague et les employés étaient encouragés à rester à la maison. En deux ans de pandémie, le télétravail était passé d’exception à une habitude, avant de se transformer en norme. C’était alors une certitude, plus rien ne pourrait le remettre en question. Nous sommes maintenant en juin et le tableau a radicalement changé.