Ski alpin – Comment aborder la mythique descente du Lauberhorn? Une partie de l’équipe suisse de ski va découvrir le mythique Lauberhorn. Certains skieurs ne l’ont jamais connu sous le format super-G ou en descente, mais ils comptent sur les précieux conseils de Feuz et Janka. Rebecca Garcia

Marco Odermatt découvre la mythique descente du Lauberhorn. KEYSTONE

Wengen se place comme un mythe du ski alpin. Les skieurs doivent montrer une concentration totale en plus d’avoir des cuisses en acier. Si certains anciens y semblent très à l’aise, les nouveaux venus, dont Marco Odermatt et Justin Murisier, se méfient de ce fameux rite de passage. «Si je termine dans les dix premiers, ce sera déjà un succès pour moi», souffle le Nidwaldien. L’actuel leader du classement de Coupe du monde s’attend à une piste punitive. «Ce n’est pas possible d’improviser. J’ai dû apprendre et travailler.»