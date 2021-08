Encre bleue – Comme une bille dans un flipper Opinion Julie

En bon français, cela s’appelle un «billard électrique». Mais la coquetterie prend trop de place dans le titre, d’où le recours coupable à cet anglicisme: le flipper. Ça au moins, tout le monde connaît… Qui n’a pas appuyé son ventre contre cette machine haute en couleur qui trônait dans bon nombre de bistrots pour jouer aux billes, dans un déferlement de sons et de lumières, et affoler au passage les compteurs?

Le but principal de cette distraction est de réaliser le score le plus élevé possible; le second étant de jouer le plus longtemps en évitant que la bille ne sorte du plateau de jeu. Mais voilà, la partie est toujours perdue d’avance. Quoi que l’on fasse, la bille finira toujours par être avalée…

Et pourquoi je vous en parle aujourd’hui? Parce que j’ai la furieuse impression d’être comme une bille dans un flipper géant, les jours où il me prend l’idée saugrenue de vouloir quitter le pont du Mont-Blanc pour rejoindre mon havre de la Rive droite sur mon deux-roues motorisé. Oui je sais, c’est mal…

Bref. À l’évidence, il y a, à quelque part, là-haut, un joueur qui actionne nerveusement des flippers, ces petits leviers humains, parés de jaune fluo, qui envoient valdinguer les véhicules d’un endroit à l’autre, au gré de l’avancée des travaux, à grands coups de «tilt».

La trajectoire, subie, varie encore au gré des bumpers, ces champignons ronds qui repoussent inexorablement les engins plus loin. La partie peut ainsi durer longtemps, autour de la poste du Mont-Blanc… Alors oui, le joueur, là-haut, accumule ces jours les points au flipper genevois. Mais vivement que la partie se termine!

