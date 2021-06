Encre bleue – Comme un air de vacances Opinion Julie

«Rasez les Alpes, qu’on voie la mer!»

Ça vous rappelle quelque chose? Le slogan ne s’épanouit plus sur les murs des cités romandes depuis belle lurette. Faut dire que la jeunesse d’aujourd’hui n’est pas celle du siècle passé. De 1968, donc, quand la soif de liberté et le besoin de changer d’horizon démangeaient les plus remuants qui avaient envie de tout faire péter pour mieux respirer. Comme toujours, le temps qui passe calme les ardeurs.

Plus besoin de raser les Alpes, elles sont désormais enjambées par tout ce que l’on veut avec une facilité déconcertante. Et la mer n’a plus rien d’une belle inconnue. Elle se trouve à portée de main et de clic, comme si on y était. Mieux, son horizon balnéaire s’invite chez nous, le temps d’un été, histoire de rendre le séjour en nos murs genevois plus léger.

C’est ainsi que le ciel de la rue Saint-Joseph s’ouvre depuis quelques jours sur l’eau! Pas moins de 1300 bouées en plastique multicolores surplombent la zone piétonne carougeoise, formant des ombres rondes délicieuses sur le macadam.

Les employés municipaux s’en sont vu de toutes les couleurs pour installer ces décorations de saison et faire en sorte qu’elles restent solidaires les unes des autres, les attachant avec des centaines de liens discrets, mais efficaces, pour éviter qu’elles ne filent rejoindre d’autres plans d’eau.

Le résultat est bluffant! Ces centaines de bouées forment une sorte de tapis volant sur lequel on se verrait bien survoler les Alpes à plusieurs pour rejoindre la mer. Ou juste faire une virée sur le Léman et ensuite se baigner dans un lieu préservé des puces de canard, bien à l’abri de sa bouée. Je divague? Suffit de lever les yeux vers l’installation carougeoise pour que flotte déjà comme un air de vacances…

