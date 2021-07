Pass sanitaire – Comme Macron, la Suisse n’exclut pas un tour de vis Selon les règles actuelles, notre pays pourrait étendre le certificat à plusieurs lieux, sans toutefois aller aussi loin qu’en France. Caroline Zuercher

Selon le système prévu par le Conseil fédéral, le certificat Covid pourrait être demandé dans certains lieux si la situation se péjore. C’est le cas des restaurants. KEYSTONE

En étendant l’usage du pass sanitaire et en obligeant le personnel de santé à se vacciner Emmanuel Macron a enflammé le débat en France. Par ricochet, la Suisse peut-elle prendre le même chemin? Le rayon d’action du certificat Covid est défini par le Conseil fédéral, qui agit par voie d’ ordonnance . Le 19 mai, Alain Berset a présenté un système basé sur des couleurs – vert, orange et rouge.

En vert, on trouve les lieux de la vie quotidienne, où l’utilisation du certificat n’est pas prévue. Il s’agit notamment des transports publics, magasins, coiffeurs, manifestations privées et religieuses, du travail et des écoles, qui devraient donc échapper à un durcissement.