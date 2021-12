Santé des animaux de compagnie – Comme les humains, chiens et chats ont aussi leur ostéopathe Les médecines complémentaires séduisent toujours plus les propriétaires d’animaux. Un vétérinaire les détaille dans un ouvrage grand public. Rebecca Mosimann : texte , Victor Magne : illustrations , Arielle Kling : illustrations

VICTOR MAGNE/HEAD/ Pour le suivre sur Instagram: mon.prenom.cest.victor

Cet article a été illustré par des étudiants de la HEAD dans le cadre d’un partenariat HEAD x TdG

Gingivite, douleurs articulaires liées à l’âge ou constipation aiguë sont autant de pathologies que Walter Villiger, vétérinaire à Monthey, soigne avec les médecines complémentaires. Et elles sont variées, que ce soit l’ostéopathie, l’acupuncture, la phytothérapie ou encore l’homéopathie.

«La meilleure? C’est celle qui fonctionne, plaisante-t-il. Et cela dépend de chacun. La demande est la même que l’on soit un humain ou un animal. La différence est que le premier parle et que pour le deuxième, on doit observer son comportement.»

Remèdes et cas cliniques

Le vétérinaire a réuni dans un ouvrage grand public «Guide pratique de médecine vétérinaire énergétique» une série de remèdes et de cas cliniques pour «informer et répondre à ceux qui souhaitent avoir une petite pharmacie sous la main, même si celle-là ne remplace bien évidemment pas l’avis d’un professionnel», précise-t-il.

Vétérinaire depuis trente-deux ans, Walter Villiger s’est formé à l’ostéopathie depuis 2007 puis aux autres thérapies naturelles à l’heure où elles n’étaient pas encore très développées en Suisse. Aujourd’hui, son cabinet ne désemplit pas et la demande est forte.

«Je reste un médecin avec un devoir de diagnostic clinique, je pratique des radios, des échographies, et j’ai recours à l’allopathie lors de maladies aiguës, de type traumatisme ou infection sévère, qui exigent un résultat rapide. L’approche naturelle est particulièrement efficace dans le cas des maladies chroniques, comme les bronchites, cystites ou toutes sortes de problèmes inflammatoires. Elle prend plus de temps car elle vise à rétablir un équilibre, à améliorer la qualité de vie en réduisant les crises.»

Elixirs floraux

La demande du public se reflète aussi dans l’offre pharmaceutique, toujours plus abondante dans la gamme de phytothérapie pour animaux. Par exemple, les élixirs floraux, comme les fleurs de Bach, connues pour leur célèbre «Rescue» utilisé contre le stress, déclinent aussi leurs produits contre l’anxiété et les phobies des chiens et chats.

«Je travaille régulièrement avec les élixirs pour les animaux mal propres ou ceux qui ont de la peine à être acceptés par les autres congénères», confirme le vétérinaire.

À côté des thérapies manuelles comme l’ostéopathie et l’acupuncture, toujours très plébiscitée, il observe un intérêt grandissant pour la biorésonance, «notamment pour soigner les allergies alimentaires» mais aussi la kinésiologie «pour les problèmes émotionnels». «Les humains appliquent à leurs animaux des thérapies qu’ils ont testées et qui fonctionnent pour eux», dit-il pour expliquer cet engouement grandissant des propriétaires d’animaux.

Des plantes pour soulager quatre maladies courantes Afficher plus ARIELLE KLING/HEAD/Pour la suivre sur Instagram: arielle.kling La cystite chronique chez le chat: «Elle est souvent provoquée par le stress et une alimentation sèche. L’urine, alors trop concentrée en cristaux, crée une irritation des voies urinaires qui provoque une douleur et celle-ci peut devenir chronique», détaille le vétérinaire Walter Villiger. Il est donc conseillé de «passer à une alimentation plus humide. Pour lutter contre le stress, je recommande en phytothérapie la passiflore, le boulot pour renforcer la vessie, le calendula ou encore l’airelle rouge pour leurs vertus calmantes.» L’asthme chez le chat: «Il se développe en particulier chez les chats d’intérieur et peut être provoqué par ce qu’il inhale, que ce soit des parfums d’ambiance, la cigarette ou des bougies. Il faut commencer par éliminer toutes ces sources d’odeurs. En phytothérapie, le plantain et la nigelle ont des fonctions antihistaminiques. Du côté de l’homéopathie, le poumon histamine est également efficace». La diarrhée chronique chez le chien: «Elle a plusieurs origines, que ce soit des parasites, une intolérance à un aliment ou encore une maladie inflammatoire inconnue. L’argile verte diluée dans l’eau ou les probiotiques montrent de bons résultats. Je recommande en homéopathie le carbo vegetalis et en phytothérapie le calendula pour son action anti-inflammatoire». L’arthrose du chien: «Que ce soit pour un animal âgé ou accidenté, je prescris volontiers en phytothérapie la prêle des champs qui est un excellent drainage pour les articulations, ou encore le saule qui n’est autre que de l’aspirine naturelle. Il existe aussi des compléments alimentaires à base de glucosamines, de l’extrait de moule verte, qui agit au niveau des tendons et ligaments, ainsi que la chondroïtine qui renforce le cartilage.» Toutes ces prescriptions ainsi que les dosages varient d’un cas à l’autre et doivent être administrées par un spécialiste.

Une tendance que confirme également Mireille Piguet, vétérinaire ostéopathe et présidente de l’association Paravet qui réunit les praticiens de médecine complémentaire. Selon elle, l’ostéopathie reste en tête des demandes tandis que l’acupuncture progresse tout comme la physiothérapie.

Cette dernière est «toujours plus recherchée car un grand nombre de vétérinaires se spécialisent en chirurgie – orthopédique notamment – et que, à l’instar de la médecine humaine, les résultats d’une opération dépendent également du soin apporté pendant la période de convalescence. De plus, beaucoup de chiens font du sport, entre autres pour la police ou la recherche de victimes d’avalanche et dans ce cadre, la préparation du corps devient de plus en plus pointue.»

Formation renforcée

Dans sa pratique, Mireille Piguet observe que pour un grand nombre de propriétaires, «aller chez l’ostéopathe avec son animal en contrôle annuel, devient totalement normal, même s’il ne montre pas de signe de pathologie: on parle ici de prévention.»

ARIELLE KLING/HEAD/Pour la suivre sur Instagram: arielle.kling

Depuis une dizaine d’années, la reconnaissance des thérapies alternatives s’est particulièrement renforcée. «Pendant les études de médecine vétérinaire, quelques cours d’introduction sont donnés aux étudiants intéressés, pour qu’ils se fassent une idée des autres possibilités qui existent en dehors de l’allopathie. Mais les vraies formations se font en post-grade.»

Un sous-groupe de la Société des Vétérinaires Suisse réunissant les praticiens de médecine complémentaire supervise et valide les certificats des spécialistes. Preuve que la pratique se généralise, sur les 3000 vétérinaires suisses, Mireille Piguet estime à 400 le nombre ayant recours à d’autres approches que l’allopathie.

Rebecca Mosimann est journaliste à la rubrique culture et magazine depuis 2010. Elle s'intéresse aux sujets société, de la montagne au jeune public. Plus d'infos @r_mosimann

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.