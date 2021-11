Thune du Cœur – «Comme la maladie, la précarité peut toucher tout le monde» Le comédien Joseph Gorgoni, alias Marie-Thérèse Porchet, gravement malade encore récemment, participe à l’opération de récolte de fonds pour les plus démunis. Georges Cabrera

Pour cette édition, c’est Joseph Gorgoni qui se mobilise afin de venir en aide aux personnes dans la précarité. Il y a six mois, le comédien genevois ne pouvait toujours pas marcher. L’an dernier, l’artiste, qui interprète Marie-Thérèse Porchet, a été gravement atteint dans sa santé par une fibrose. Il a dû subir une greffe des poumons. S’ensuivront quarante-deux jours de coma à cause du coronavirus et puis, comme si cela ne suffisait pas, une infection par le mucor, un champignon pouvant s’avérer mortel. C’est dire si l’humoriste revient de très loin. Après ces événements, il s’est vite rendu compte que, souvent, ceux qui n’arrivent pas à se rétablir finissent par perdre leur emploi et tombent dans la précarité. Touché par cette thématique, il vous invite à faire un don pour ne pas oublier celles et ceux qui n’ont pas eu, contrairement à lui, la chance de s’en remettre.

Comment participer

Les trois associations bénéficiaires cette année sont: Partage, Au cœur des Grottes et le CARÉ.

Pour faire un don:

Par téléphone, envoyez «THUNE» au 339. Un SMS équivaut à un don de 5 francs, frais d’opérateur compris.

Par virement bancaire aux coordonnées suivantes: Julie-La Thune du Coeur/UBS SA, numéro 0240-504482.01K, IBAN CH080024024050448201K, BIC UBSWCHZH80A

Les dons en espèces sont naturellement toujours les bienvenus pour contribuer à la Thune du Cœur. Il suffit de venir les déposer à la réception de notre rédaction, au 11 de la rue des Rois, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. D’avance, merci!

