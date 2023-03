Ambassadeur suisse convoqué – Comme la Chine, l’Inde assume une diplomatie de l’intimidation Le gouvernement nationaliste hindou fait pression sur les diplomates et médias européens pour étouffer des informations qui écornent son image. La Suisse vient d’en faire les frais. Emmanuel Derville - New Dehli

Les Européens ménagent Narendra Modi pour le convaincre de se joindre aux sanctions contre la Russie. Lors de la visite du chancelier allemand Olaf Scholz à Delhi, le 25 février, les droits de l’homme n’étaient pas au menu des discussions. Sajjad HUSSAIN/AFP

De mémoire de diplomate européen, on avait rarement vu ça. Le 5 mars, l’ambassadeur suisse à Delhi, Ralf Heckner, est convoqué au Ministère des affaires étrangères. La raison? Une vidéo postée la veille sur Twitter montre des affiches dénonçant les violations des droits de l’homme en Inde sur la place des Nations à Genève. Berne précise qu’il s’agit «d’une exposition de photos autorisée par le Canton les 2, 3 et 4 mars». La douzaine de posters pointe les violences envers les femmes et les basses castes, les mariages d’enfants, «le terrorisme d’État» contre les chrétiens. La vidéo recueille un demi-million de vues.