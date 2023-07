Une semaine après la mutinerie – «Comme Hitler, Poutine joue sa survie et ira jusqu’au bout» Rattrapé par la guerre des clans, Vladimir Poutine tente de colmater son pouvoir ébranlé par le coup d’État manqué d’Evgueni Prigojine. Analyse avec l’experte de la Russie Galia Ackerman.

Benjamin Quénelle

Vladimir Poutine a multiplié les discours et apparitions publics depuis une semaine, pour montrer qu’il tenait la situation bien en main. Ici lors d’une visite au Daguestan, le 28 juin 2023. keystone

Historienne et essayiste, Galia Ackerman dirige Desk Russie, média en ligne décryptant l’actualité russe et ukrainienne. Née à Moscou, elle vit en France depuis 1984, est l’auteure de «Le régiment immortel. La guerre sacrée de Poutine, (Premier Parallèle, 2019) et la coauteure de «Le livre noir de Vladimir Poutine» (Perrin-Laffont, 2022). Elle a dénoncé, dès février 2022, l’invasion de l’Ukraine par la Russie.