Comédie musicale satirique – La Revue genevoise se prépare à pétiller À un mois et demi du lancement de la 131e édition, les répétitions battent leur plein. Les principaux responsables du spectacle font le point. Philippe Muri

Sur scène, seize artistes papillonneront d’un tableau à l’autre dès le 12 octobre. Diana M Photography

«Il y a trente ans, quand on allait à Londres ou à New York voir des spectacles, on en revenait un peu penaud. Plus maintenant. On joue dans la même catégorie.» A un mois et demi du coup d’envoi de la 131e Revue genevoise, Frédéric Hohl son producteur laisse transparaître sa satisfaction. Sa fierté aussi. «Le degré d’exigence est très élevé. Nous sommes condamnés à l’excellence dans tous les domaines.» A vérifier du 12 octobre au 31 décembre. Au Casino-Théâtre, les piques devraient une nouvelle fois fuser dans une ambiance de comédie musicale satirique.

Metteur en scène de cette 131 e édition, Pierric Tenthorey promet un spectacle visuellement pétillant. Diana M Photography

Aux manettes, le metteur en scène Pierric Tenthorey promet un spectacle visuellement pétillant. «On se trouve en pleine phase de répétitions. Et pour l’instant, ça se passe bien», assure celui qui a déjà piloté la Revue en 2021. Sur scène, seize artistes, comédien(ne)s et danseur(euse)s papillonneront d’un tableau à l’autre. Parmi eux, Claude-Inga Barbey et Laurent Deshusses, les locomotives des deux dernières éditions. Quelques nouvelles recrues également comme Marc Donnet-Monay ou les jeunes Camila Piccinini et Mirjam Rast.

«J’ai basé cette année sur les climatosceptiques et l’éco-anxiété.» Claude-Inga Barbey, responsable de l’écriture de la Revue

Responsable de l’écriture, Claude-Inga Barbey planche depuis le mois de mars sur les textes, en compagnie entre autres de Laurent Deshusses et Marc Donnet-Monay. «J’ai basé cette année sur les climatosceptiques et l’éco-anxiété», explique la comédienne. Autour de ces deux grands thèmes, les joyeux drilles de la Revue brocarderont aussi notamment le Credit Suisse, l’intelligence artificielle, le MAH, la rivalité Maudet-Hodgers, la Nouvelle Comédie, le Salon de l’auto et les HUG.

Posséder l’esprit Revue

Encourageant la relève dans tous les domaines – 20% des collaborateurs ont moins de trente ans – la Revue ne parvient paradoxalement pas pour l’instant à renouveler l’équipe, par ailleurs brillante, chargée des textes. Fine plume, Claude-Inga Barbey aurait bien voulu collaborer avec de jeunes auteurs. «Je n’ai trouvé personne», constate-t-elle. «Les stand-uppers ne savent pas écrire des sketchs avec plusieurs personnages. Ils ne possèdent pas l’esprit Revue.» A ses côtés, Laurent Deshusses abonde: «Le rire, c’est une famille. On s’amuse des mêmes choses ou non.»

Marc Donnet-Monay, nouveau venu à la Revue genevoise. Diana M Photography

Marc Donnet-Monay, lui, évolue au diapason de ses partenaires. Nouveau venu au Casino-Théâtre, l’humoriste valaisan se réjouit de découvrir Genève, une ville où il a vécu jusqu’à l’âge de… deux ans.» Le principe d’une comédie musicale satirique, il connaît et il apprécie. «Je ne suis pas le Jo Johnny de la Revue, mais j’ai tout de même participé à trois spectacles de ce type à Lausanne avec Cuche et Barbezat ainsi que Yann Lambiel, parmi d’autres.»

Au Casin’, Donnet-Monay disposera de deux séquences au cours desquelles il pourra s’exprimer en solo, comme dans ses one-man-shows. Un must attendu. Pour le reste, il se fondra dans une multitude de personnages. «Ce qui va changer, c’est qu’il faudra que je chante et que je danse. Chanter, ça ne me fait pas trop peur. Mais danser, ça va être plus délicat…» On parie que d’ici le 12 octobre, ce pilier de l’émission radio «Les Dicodeurs» y parviendra très bien?







