Biennale de Vevey – Come «Together» à Images Le festival des arts visuels veveysan a ouvert samedi. Après la pluie du matin, l’œil a rayonné. Reportage. Boris Senff

Au Festival Images à Vevey, les petites images côtoient les œuvres monumentales installées sur des bâtiments. 24heures/Odile Meylan

Où donner de la tête? C’est la première question qui taraude le visiteur d’Images Vevey à chacune de ses éditions, et celle de 2022 ne fait pas exception. Cinquante propositions attendent l’amateur d’arts visuels dans la ville et si certaines se présentent groupées – dans des lieux parfois tapis dans une arrière-cour ou dans une halle retirée – d’autres, plus isolées, sont disséminées un peu à l’écart.