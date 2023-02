Saint-Valentin – Combien vous allez dépenser pour votre douce moitié L’inflation pèse diversement sur le budget alloué par les consommateurs pour célébrer mardi prochain la fête des amoureux, indique un sondage mené en Suisse et en France. Fabrice Breithaupt

En Suisse comme en France, célébrer la Saint-Valentin autour d’un repas romantique dégusté à domicile est l’idée préférée cette année. Getty Images

La Saint-Valentin aura lieu mardi 14 février. La fête des amoureux, dont les origines sont lointaines, est devenue un événement de consommation important. C’est l’occasion d’offrir à son ou sa bien-aimé(e) un cadeau en témoignage de ses sentiments pour lui ou elle.

En prévision de la fête, HelloSafe, une plateforme en ligne de comparaison d’assurances et de produits financiers, a interrogé les Helvètes sur le budget qu’ils entendent consentir pour faire plaisir à leur douce moitié. Le sondage a été mené en Suisse en ligne entre le 10 et le 27 janvier. Au total, 759 Romands et Alémaniques y ont répondu. L’enquête a été dupliquée en France presque à la même période, entre le 13 et le 27 janvier. Outre-Jura, ce sont 824 personnes qui y ont participé.

Les Valaisans les plus généreux

Pour l’édition 2023 de la Saint-Valentin, les Valaisans devraient être les plus généreux. Selon les résultats du sondage, ils devraient dépenser en moyenne 136 fr. 30. C’est environ 20 francs de plus que le budget moyen au niveau suisse, qui devrait être de 115 fr. 46. Les Genevois devraient débourser 117 fr. 20 et les Vaudois 88 fr. 98.



De leur côté, les Français entendent consacrer 83,80 euros aux cadeaux et attentions diverses. C’est 26,5% de moins qu’en 2022. Et c’est même le budget le plus bas depuis 2020.



L’inflation explique cette baisse chez nos voisins français. Ils sont 56,8% à déclarer que la hausse des prix des produits et des services influera sur leur budget consacré à la Saint-Valentin. Parmi ceux-ci, 76,1% prévoient de dépenser moins cette année pour cette raison. En Suisse, le poids de l’inflation sur le budget Saint-Valentin devrait être moindre. Par exemple, chez les sondés genevois, 46,4% répondent que l’inflation va impacter leurs dépenses de la Saint-Valentin cette année. Parmi ceux-ci, 63% disent avoir l’intention de moins dépenser cette année pour cette même raison.

Un repas romantique à domicile

Qu’ils soient en hausse ou baisse, comment ces budgets vont-ils être dépensés? Autrement dit, pour l’achat de quels types de présents vont-ils être utilisés? C’est l’autre question posée par HelloSafe dans son sondage.

Les réponses font apparaître que célébrer la Saint-Valentin autour d’un repas romantique dégusté chez soi est l’idée préférée cette année. Elle est citée presque autant par les Suisses (30,3%) que par les Français (33,3%). En Suisse romande, les Valaisans semblent davantage plébisciter cette option (54,7%) que les Genevois (39,7%) et les Vaudois (17,4%).



S’agissant des autres idées de cadeaux, si elles sont les mêmes en Suisse et en France, c’est l’ordre dans lequel elles sont citées qui diffère. Ainsi, les Suisses envisagent d’offrir un dîner au restaurant (19,8%), un parfum (18,9%) ou des fleurs (15,5%). Pour leur part, les Français projettent d’offrir des fleurs (24,7%), un repas au restaurant (22,8%), un parfum (18,7%) ou des chocolats (14,8%).

