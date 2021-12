Lutte contre le Covid-19 – Combien de temps avant le prochain tour de vis? Les experts disent que les mesures ne suffiront pas à inverser la courbe. Alain Berset met la pression sur les cantons. Julien Wicky Arthur Grosjean , Namya Bourban

Alain Berset met désormais la pression sur la population et les cantons pour contenir l’épidémie. keystone-sda.ch

«Sérieuse. Critique. Très critique.» En présentant les nouvelles mesures sanitaires, Alain Berset y est allé crescendo sur la gravité de la situation. Mais alors que plusieurs hôpitaux crient à la saturation, les mesures proposées contrastent avec le ton adopté et avec la réalité internationale. L’Autriche est confinée, l’Allemagne serre drastiquement la vis aux non-vaccinés et la Suisse, considérée comme à haut risque par ces mêmes voisins, étend le certificat Covid et élargit le port du masque comme principales mesures. Une mesure qui en annonce très rapidement d’autres?