Futur horaire CFF – Combien de minutes perdrez-vous dès 2025? Le nouvel horaire des CFF déçoit en Suisse romande. La plupart des trajets sont allongés de quelques minutes. Ligne par ligne, découvrez comment les pendulaires seront touchés. Olaf König

Dès décembre 2024, Renens deviendra un nœud incontournable pour le trafic ferroviaire romand. Les trains grandes lignes y feront quasi systématiquement halte. CFF

L'horaire 2025 présenté par les CFF concerne le trafic grandes lignes uniquement. Les informations qui suivent résument les informations fournies lors de la conférence de presse du 5 mai 2023. Cet horaire entrera en vigueur le 15 décembre 2024.

Retrouvez la ligne qui vous intéresse:

1️⃣ Genève – Lausanne

2️⃣ Lausanne – Aigle

3️⃣ Genève – Berne

4️⃣ Genève - Sion

5️⃣ Neuchâtel – Genève-Aéroport

6️⃣ Lausanne – Delémont

7️⃣ Genève – Delémont

8️⃣ Neuchâtel – Martigny

9️⃣ Morges – Yverdon-les-Bains

🔟 Aigle – Fribourg

Genève – Lausanne

CFF

Sur la ligne la plus fréquentée de Suisse romande, il faudra compter entre 1 et 4 minutes de plus selon le trajet. Cette ligne perd aussi une liaison par heure. L’Ouest lausannois devient en revanche plus accessible depuis Genève avec un temps de trajet raccourci de 7 minutes à destination de Renens.

Les CFF expliquent que ce nouvel horaire, avec des temps de parcours plus longs, est notamment motivé par une amélioration de la ponctualité. Au cours de la seconde moitié de 2022, 1 à 2 trains sur 10 accusaient un retard de plus de 3 minutes sur cette ligne (hors trafic international). Il reste à voir si ce nouveau calendrier permettra à la Suisse romande de retrouver un niveau de fiabilité plus élevé.

Lausanne – Aigle

CFF

Peu de changements touchent cette ligne. Les trajets en InterRegio 90 seront 2 minutes plus long, alors que le RegioExpress passe à une cadence de 30 minutes (contre 1 heure actuellement). Ce dernier est prolongé en direction de Martigny une fois par heure.

Genève – Berne

CFF

Il faudra 5 à 7 minutes de plus pour rejoindre la capitale depuis Genève, l'InterCity faisant désormais un arrêt à Renens. Il faudra désormais compter 1 h 51 avec l'InterCity, et 2 h 02 avec l'InterRegio.

Le passage par Neuchâtel reste toujours possible, mais nécessite un changement supplémentaire à Renens. Ce trajet sera 11 minutes plus long par rapport à l'horaire actuel (2 h 02 contre 1 h 51).

Genève – Sion

CFF

Les fréquences des liaisons ne changent pas (2 par heure). Le temps de trajet de l'InterRegio le plus rapide s'allonge de 5 minutes avec le nouvel arrêt à Renens, pour une durée de 1 h 51. Une correspondance en direction de Fribourg via Vevey est introduite. Le temps de trajet de l'EuroCity s'allonge lui aussi, mais de 8 minutes. Lorsque ce dernier circule, l'InterRegion 90 est 7 minutes plus lent, et ne s'arrête pas à Montreux dans le sens Sion – Lausanne.

Neuchâtel – Genève-Aéroport

CFF

Cette liaison est la grande perdante du nouvel horaire. Presque tous les trains directs en direction de Neuchâtel (puis de Zurich) sont supprimés. Des directs continueront toutefois à relier Neuchâtel aux heures de pointe en 1 h 37 (contre 1 h 19 actuellement). Sinon, passage obligé par Renens pour un changement de train, et un temps de parcours de 1 h 26.

Lausanne – Delémont

CFF

La cadence passe à 30 minutes sur l'ensemble du parcours, avec un temps de trajet qui est harmonisé à 1 h 44 pour les deux relations. L'InterCity 5 aura un nouvel arrêt à Renens. Il n'y aura plus de changement de train à Yverdon-les-Bains (gain de 8 minutes) pour la relation la plus lente, et le tronçon Delémont- Bienne reste inchangé.

Genève – Delémont

CFF

Une nouvelle cadence de 30 minutes sur l'ensemble du parcours est introduite et les temps de trajets sont harmonisés à 2 h 13. Ces changements se concrétisent par une perte de 10 minutes sur le trajet le plus court, et un gain de 15 minutes sur le trajet le plus lent. Comme l'InterCity 5 ne relie plus directement Neuchâtel à Genève, un changement de train supplémentaire a lieu à Renens, en plus du changement à Bienne.

Neuchâtel – Martigny

CFF

Le trajet est prolongé de 7 minutes (désormais à 1 h 46), et c'est le RegioExpress qui remplace l'InterRegio 90 sur la liaison Lausanne – Martigny. Une nouvelle relation est introduite avec un temps de trajet de 2 h 03.

Morges – Yverdon-les-Bains

CFF

Les trains directs ne circuleront qu'aux heures de pointe et mettront 2 minutes de plus pour arriver à destination (durée totale de 25 minutes). Les deux autres liaisons de 44 minutes impliquent un changement de train à Renens. La durée d'attente à Renens est longue: il faudra patienter 18 minutes pour la correspondance.

Aigle – Fribourg

CFF

Cette relation est la seule à bénéficier de trajets plus courts. La correspondance à Lausanne est plus rapide et ramène la durée totale à 1 h 24 (gain d'une minute). La seconde relation est raccourcie de 7 minutes (1 h 20), via une correspondance à Vevey (contre Lausanne actuellement) pour le tronçon jusqu'à Palézieux, avec toutefois un deuxième changement de train à cette gare.

Olaf König a rejoint la rédaction Tamedia en septembre 2022, au sein de l’équipe en charge du datajournalisme et du journalisme visuel. Géographe de formation, il a longtemps travaillé à l’Office fédéral de la statistique, où il a notamment dirigé le service de cartographie thématique. Plus d'infos

