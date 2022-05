Pour ou contre les play-off? – Combattre la routine ou risquer l’injustice, le grand débat Christian Constantin est favorable à une nouvelle formule de championnat. Edmond Isoz est contre. Ils confrontent leurs arguments. Jean Ammann Nicolas Jacquier

Pour: Christian Constantin, président du FC Sion

Christian Constantin: «De toute façon, cela ne peut pas être pire que ce que l’on vit depuis des années!» CLAUDIO DE CAPITANI/FRESHFOCUS

«On est arrivé au bout d’un système obsolète, le produit ne fonctionne plus, on est dans la nécessité d’un renouveau. Pour échapper à la routine actuelle, il faut obligatoirement relancer la machine. Restaurer une dynamique, c’est aussi dégager de nouvelles recettes et sources de financement, faute de quoi le professionnalisme pourrait ne pas parvenir à survivre à moyen terme. Ne rien faire, c’est l’assurance de provoquer un raz de marée.